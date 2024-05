Ålen gikk opp i 1-0-ledelse etter 37 minutters spill. Ved pause var stillingen 0-1.

Hjemmelaget snudde kampen

Myhren sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Sigurd Knutsen Storseth sendte Ålen i ledelsen igjen fire minutter før slutt, men Myhren sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 2-2 rett etterpå. Markus Nyberg ga Rennebu ledelsen ett minutt på overtid, og Volodymyr Kilikevych satte ballen i mål tre minutter på overtid for Rennebu og sørget for at stillingen var 4-2. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 4-2.

Tok steg på tabellen

Etter mandagens kamp ligger Rennebu på fjerdeplass på tabellen med ti poeng, mens Ålen er på tolvteplass med ett poeng.

Mohammad Isa Shahamat dømte kampen.

Begge lag spiller sin neste kamp 24. mai. Rennebu skal spille mot Leik, mens Ålen møter Vestbyen.