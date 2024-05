Følgende spillere scoret for Overhalla: Leander Olsen Ranum med to mål, Aksel Kildal Antonsen og Emil Kristoffer Haugan Engen.

Følgende spillere kom på scoringslisten for Elva/Namsskogan: Mathias Fjerdingøy Brekkvassmo med to mål og Lucas Mellingen Westgård med to mål.

Dette referatet har en forenklet oppsummering av kampens hendelser på grunn av en stor andel skjulte spillere.

Overhalla klatret til andreplass

Etter mandagens kamp er Elva/Namsskogan på sjetteplass på tabellen med null poeng, mens Overhalla ligger på andreplass med tolv poeng.

Overhalla møter Nærøy 27. mai, mens Elva/Namsskogan spiller neste kamp mot Klompen 2 dagen etter.