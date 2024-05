Aksel Lillebror Løkken sendte Orkla 2 foran da han satte inn 1-0 bare noen minutter ut i kampen, men etter 18 minutters spill scoret Degol Tesfaldet for Stjørdals-Blink 3. Casper Rigstad Breimo sendte Orkla 2 i føringen igjen fem minutter senere. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-2 etter første omgang.

Målshow i andre omgang

En spiller sørget for at resultattavla viste 3-1 ett minutt etter pause. Rett etterpå reduserte Stjørdals-Blink 3 ved Sudais Essa Hamud. Casper Rigstad Breimo scoret igjen da han gjorde 4-2 noen minutter etter sidebytte, og to minutter før slutt fullførte Orkla 2-spilleren sitt hattrick. To minutter senere økte avstanden mellom lagene da en av lagets spillere satte inn 6-2 for Orkla 2. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 2-6.

Fortsatt på tredjeplass

Etter tirsdagens kamp er Stjørdals-Blink 3 på tredjeplass på tabellen med ni poeng, mens Orkla 2 er nummer to med tolv poeng.

Tom Øyvind Ulseth var dommer i kampen.

21. mai er det ny kamp for Stjørdals-Blink 3. Da møter de Ranheim 5. Orkla 2 skal måle krefter med Astor 3 7. juni.