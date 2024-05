Ellinor Selbæk Rønning sendte Byåsen i ledelsen da hun satte inn 1-0 etter 16 minutters spill, og seks minutter senere doblet Hofstad ledelsen til Byåsen. Byåsen-angriperen scoret igjen da hun gjorde 3-0 noen minutter før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 0-3 til pause.

Var suverene i andre omgang

Da det var spilt et kvarter av andre omgang, økte avstanden mellom lagene da Sunniva Kjønstad-Prestvik satte inn 4-0 for Byåsen, og Byåsen rykket ytterligere ifra da Maya Hermine Gerhardsen økte ledelsen fire minutter senere. Erle Andresen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-0 for bortelaget da det var spilt en halv time i andreomgangen. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 0-6.

Karen Schei Lie og Maiken Dragseth Helgeton pådro seg gult kort.

Klatret på tabellen

Etter onsdagens kamp er Orkanger på sjuendeplass på tabellen med ett poeng, mens Byåsen ligger på fjerdeplass med sju poeng.

Boakai Sandy Keke var dommer.

Begge lag spiller sin neste kamp 15. mai. Orkanger skal spille mot Heimdal, mens Byåsen møter Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg.