Leo Dorsin sendte Rosenborg i ledelsen da han satte inn 1-0 etter bare sju minutters spill, og Aleksander Borgersen fikk nettsus og doblet ledelsen fire minutter senere. Jakob Rønningen gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-2 etter 35 minutter. Patrik Tørset Johnsen satte inn 3-1 ni minutter senere. Ingen av lagene rakk å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 3-1.

Rosenborg dro ifra

Rosenborg-angriperen scoret igjen da han gjorde 4-1 noen minutter ut i andre omgang, og Dorsin scoret sitt andre mål da han gjorde 5-1 etter 66 minutters spill. Thomas Leikanger reduserte for Aalesund fem minutter senere. Etter 90 minutter økte avstanden mellom lagene da Marcus Knutsen satte inn 6-2 for Rosenborg. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 6-2.

Rosenborgs Aksel Rød fikk se det gule kortet. For Aalesund fikk Ahmad Zaki Saidi og Leikanger gult kort.

Leder serien

Etter lørdagens kamp ligger Rosenborg på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Aalesund er på fjerdeplass med null poeng.

David Sebastian Kjenes var dommer.

20. april er det ny kamp for Aalesund. Da møter de Kristiansund. Rosenborg skal måle krefter med KFUM 21. april.