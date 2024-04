Før det første minuttet var omme, tok Flatås ledelsen ved Råen, og Flatås doblet ledelsen da 16-åringen satte inn 2-0 seks minutter senere. Fride Linaker reduserte for Tangmoen/Remyra/Fram etter 21 minutters spill, og Linnéa Stokkan utlignet for Tangmoen/Remyra/Fram ni minutter senere. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 2-2.

Tok alle poengene

Emma Svean Dahl sørget for at Flatås tok ledelsen igjen med sin scoring noen minutter ut i andre omgang, men Tangmoen/Remyra/Fram utlignet til 3-3 da Stokkan satte ballen i mål etter 59 minutter. Fem minutter senere var hattricket et faktum for Råen, men tre minutter før slutt fullførte Stokkan sitt hattrick. Råen scoret sitt fjerde mål da hun gjorde 5-4 ett minutt før full tid. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 4-5.

Klatret til fjerdeplass

Flatås tok sin første seier denne sesongen.

Tangmoen/Remyra/Fram og Flatås står begge med tre poeng.

Dagfinn Olaf Hoffstrøm var kampleder.

23. april er det ny kamp for Tangmoen/Remyra/Fram. Da møter de Lånke. Flatås skal måle krefter med Malvik/Hommelvik 24. april.