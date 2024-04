Tveit/Hånes tok ledelsen da Renate Halseth satte inn 1-0 etter 25 minutter. Fem minutter senere ble vondt til verre for Våg, da 34-åringen doblet ledelsen for Tveit/Hånes. Etter 45 minutters spill var hattricket et faktum for samme spiller. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-3 etter første omgang.

Tveit / Hånes dro ifra

Åtte minutter før slutt var Våg uheldig og satte ballen i eget mål. Det ble ikke flere mål i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 0-4.

Tveit / Hånes leder serien

Tveit/Hånes har vunnet alle kampene denne sesongen.

Etter onsdagens kamp er Våg nummer tre på tabellen med fire poeng, mens Tveit/Hånes er på topp i divisjonen med ni poeng.

Radoslaw Piotr Rokicki var dagens dommer.

29. april er det ny kamp for Tveit/Hånes. Da møter de Hægebostad/Kvinesdal. Våg skal måle krefter med Gimletroll 2 8. mai.