Nora Brekke Birknes ga Birkenes en tidlig ledelse med sin scoring bare noen minutter ut i første omgang, men Ella Tonette Flodquist utlignet til 1-1 da hun satte ballen i mål etter kun ni minutter. Mollestad sendte Birkenes i føringen på nytt da hun satte inn 2-1 fire minutter senere, og Ingrid Sørlien Flakk gjorde 3-1 etter 13 minutters spill. Mollestad økte ledelsen for Birkenes da hun satte inn 4-1 like etterpå, og Ingri Francoise Kolstad Cardin satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-1 for Birkenes. Mollestad fikk sitt hattrick etter 28 minutter, og Birkenes-angriperen satte ballen i nettet og økte ledelsen seks minutter senere. Samme spiller økte ledelsen da hun satte inn 8-1 fem minutter før pause. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 1-8.

Hjemmelaget reduserte etter pause

Etter 52 minutters spill reduserte Otra/Valle da Karen Marie Haugen Rysstad satte inn 2-8-målet. Birkenes økte ledelsen da Mathea Flakk Thomassen satte ballen i nettet rett etterpå. Dermed var stillingen 9-2. Fem minutter før slutt reduserte Rysstad til 3-9 for Otra/Valle. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 3-9.

Nye poeng skal deles ut

Etter fredagens kamp er Otra/Valle på femteplass på tabellen med null poeng, mens Birkenes ligger på tredjeplass med tre poeng.

Kjell Ivar Lundvall dømte kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Otra/Valle spiller neste kamp mot Vigør 3 18. april, mens Birkenes møter Hånes dagen etter.