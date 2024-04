Gulset tok ledelsen ved Riesner-Fredriksen etter bare seks minutter, og Amin Abdiaziz Ahmed doblet ledelsen da han satte inn 2-0 fire minutter senere. Riesner-Fredriksen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Gulset fem minutter før hvilen, og Isak Hassan økte ledelsen da han satte inn 4-0 like etterpå. Etter halvspilt kamp sto det 0-4.

Pyntet på resultatet

Skidar reduserte til 1-4 ved Emil Jensen Gløsmyr to minutter før slutt. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 1-4.

Skidars Gløsmyr fikk se det gule kortet. For Gulset fikk Hassan og Joakim Kleven gult kort.

Mye å se fram til neste runde

Akbarjan Rozi var kampleder.

Gulset spiller mot Herkules 20. april, mens Skidar spiller neste kamp mot Drangedal dagen etter.