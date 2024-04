Charlottenlund 2 fikk en kjempestart på kampen da Christian Bavosi Nakstad sendte laget sitt i føringen etter bare fem minutters spill, men Petter Buvik Stokkan utlignet da han satte inn 1-1 like etterpå. Charlottenlund 2 tok ledelsen igjen da Taixuan Yang scoret etter 13 minutter, men Petter Buvik Stokkan sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 2-2 tre minutter før sidebytte. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-2.

Tok alle poengene

Essey Asefaw Embaye sendte Charlottenlund 2 i føringen på nytt da han satte inn 3-2 etter 48 minutters spill, og en spiller satte ballen i mål fire minutter senere for Charlottenlund 2 og sørget for at stillingen var 4-2. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Dermed endte oppgjøret 2-4.

Vetle Veien fikk gult kort.

Poengjakten fortsetter

Arne Andreas Valstad dømte oppgjøret.

25. april er det ny kamp for Neset/Aasguten. Da møter de Hegra/Tangmoen. Charlottenlund 2 skal måle krefter med Sparbu/Byafossen 2. mai.