Lillesand 2 tok ledelsen da Theodor Mikkelsen satte inn 1-0 allerede etter to minutters spill, og samme spiller scoret og doblet ledelsen for Lillesand 2 etter 14 minutter. Lillesand 2 rykket ytterligere ifra da en spiller økte ledelsen etter 27 minutters spill, og en av lagets spillere scoret igjen da han gjorde 4-0 fem minutter senere. Etter halvspilt kamp var stillingen 0-4.

Dominerte etter pause

Alexander Bjærke Pindard satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for Lillesand 2, og et kvarter før slutt la Noah Løken Gunnufsen på til 6-0 for samme lag. Lillesand 2-spilleren økte ledelsen da han satte inn 7-0 like etterpå, og Theodor Mikkelsen sikret seg hattrick da han la på til 8-0 tre minutter før slutt. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 0-8.

Kjempet seg opp til andreplass

Etter fredagens kamp er Vegårshei på ellevteplass på tabellen med null poeng, mens Lillesand 2 ligger på andreplass med seks poeng.

Adrian Endre Westgård var dagens dommer.

23. april er det ny kamp for Vegårshei. Da møter de Sørfjell. Lillesand 2 skal måle krefter med Express/Lia 24. april.