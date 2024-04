Eid tok ledelsen da en av lagets spillere satte inn 1-0 et kvarter før hvilen, og Eid var på farten igjen ni minutter senere. De doblet ledelsen da Oda Mo Kalhagen satte inn 2-0. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 0-2.

Scoret på straffespark

Mulugeta gjorde avstanden mellom lagene mindre da hun reduserte til 1-2 to minutter etter pause, og rett etterpå scoret samme spiller for Stryn. Stryn tok ledelsen da Solveig Fure scoret etter et kvarter av andre omgang, og tre minutter senere scoret Stryn ved Alma Svidal. Eids Filippa Myrold Haavik scoret 3-4 på straffe et kvarter før slutt. Seks minutter senere scoret Solveig Fure sitt andre mål da hun gjorde 5-3, og Mulugeta sikret seg hattrick da hun la på til 6-3 etter 65 minutter. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 6-3.

Stryn serieleder

Etter torsdagens kamp er Stryn på førsteplass på tabellen med tre poeng, mens Eid ligger på fjerdeplass med ett poeng.

Lars Olsvik Byfuglien dømte kampen.

28. april er det ny kamp for Eid. Da møter de Måløy. Stryn skal måle krefter med Førde 3. mai.