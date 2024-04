Birkenes tok ledelsen ved Lukas Stordal etter 14 minutter, og Kristoffer Væting fikk nettsus og doblet ledelsen for Birkenes etter 28 minutters spill. Jacob Just reduserte til 1-2 for Donn rett etterpå. Ved pause var stillingen 2-1.

Birkenes beholdt føringen

Stian Ingebrethsen utlignet da han satte inn 2-2 etter 69 minutter. Tareg Mohamed sendte laget sitt i ledelsen på nytt da han satte inn 3-2-målet etter 80 minutters spill. Han hadde akkurat blitt byttet inn. Det ble ikke flere mål i kampen. Dermed endte oppgjøret 3-2.

Donns Kent Erik Sellæg og Sigve Eskeland berge pådro seg gult kort.

Ny runde - nye muligheter

Jesper Vidringstad Abrahamsen var dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Donn måle krefter med Express, mens Birkenes møter Vindbjart 2.