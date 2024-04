Ranheim TF tok ledelsen da Matheo Evander Lock Skarpsno satte inn 1-0 etter 16 minutters spill, og Ranheim TF doblet ledelsen da Ola Høyem-Bye satte inn 2-0. Ranheim TF rykket ytterligere ifra da Andreas Nikolaisen Nygård økte ledelsen etter 32 minutter, og Skarpsno scoret igjen da han gjorde 4-0 fem minutter senere. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk til pause på stillingen 4-0.

Ranheim TF økte ledelsen

Ett minutt etter hvilen reduserte Vuku ved Anton Sende. Høyem-Bye la på til 5-1 for Ranheim TF ti minutter senere, og Knut Nikolas Metz-Brustad økte ledelsen for Ranheim TF da han satte inn 6-1 etter 61 minutters spill. To minutter før slutt scoret Nygård igjen da han gjorde 7-1. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 7-1.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter fredagens kamp er Ranheim TF på andreplass på tabellen med seks poeng, mens Vuku ligger på tiendeplass med null poeng.

Magnus Alstad var dommer i oppgjøret.

25. april er det ny kamp for Vuku. Da møter de Steinkjer. Ranheim TF skal måle krefter med Levanger 26. april.