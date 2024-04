Rissa 2/Stadsbygd 2/Vanvik 2 tok ledelsen da Ida Kristine Dahle scoret etter 16 minutter. Etter halvspilt kamp sto det 0-1.

Var suverene i andre omgang

Olivia Hindrum Dahl fikk nettsus og doblet ledelsen etter 47 minutters spill, og Rissa 2/Stadsbygd 2/Vanvik 2 rykket ytterligere ifra da samme spiller økte ledelsen sju minutter senere. Et kvarter før full tid fullførte Rissa 2/Stadsbygd 2/Vanvik 2-spilleren sitt hattrick, og Olivia Hindrum Dahl satte ballen i nettet og økte ledelsen sju minutter senere. To minutter før slutt økte avstanden mellom lagene da Olivia Hindrum Dahl satte inn 6-0 for Rissa 2/Stadsbygd 2/Vanvik 2, og ett minutt før slutt økte avstanden mellom lagene da Olivia Hindrum Dahl satte inn 7-0. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 0-7.

Klatret på tabellen

Etter fredagens kamp er Utleira på ellevteplass på tabellen med null poeng, mens Rissa 2/Stadsbygd 2/Vanvik 2 ligger på tredjeplass med tre poeng.

Ulrik Kindseth Lundgaard var dommer i oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Rissa 2/Stadsbygd 2/Vanvik 2 spiller neste kamp mot Nationalkameratene 2 23. april, mens Utleira spiller mot Nationalkameratene 2 30. april.