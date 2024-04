Etter bare fire minutters spill tok Malvik/Hommelvik ledelsen ved Thea Moen, og Malvik/Hommelvik doblet ledelsen da Celine Storø satte inn 2-0. Tangmoen/Remyra/Frams Ine Bonslet scoret på straffe etter 28 minutter. Amalie Amdahl Seim sørget for at resultattavla viste 3-1 ni minutter senere. Etter halvspilt kamp var stillingen 3-1.

Målene rant inn

Ni minutter etter pause la Storø på til 4-1 for Malvik/Hommelvik. Fire minutter senere reduserte Tangmoen/Remyra/Fram da Lina Ertsgård Hilan satte inn 2-4-målet. Thea Korsan la på til 5-2 for Malvik/Hommelvik da det var spilt et kvarter av andre omgang. Bonslet reduserte til 3-5 sju minutter senere, og Oline Kaspersen Hilanmo reduserte til 4-5 for Tangmoen/Remyra/Fram sju minutter før slutt. Fem minutter senere scoret Korsan igjen da hun gjorde 6-4. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 6-4.

Slik spilles neste runde

Etter fredagens kamp er Malvik/Hommelvik på andreplass på tabellen med tre poeng, mens Tangmoen/Remyra/Fram ligger på sjuendeplass med null poeng.

Ali Husein Husein var dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Tangmoen/Remyra/Fram prøver seg mot Varden Meråker 16. april, mens Malvik/Hommelvik spiller neste kamp mot Lånke tre dager senere.