Håvard Sjursæter ga Masfjord/Gulen ledelsen før det første minuttet var spilt. Loddefjord 2s Kerem Elias Can scoret fra ellevemetersmerket etter 24 minutter. Masfjord/Gulen tok ledelsen igjen ved Jack Halland to minutter før sidebytte. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 2-1.

Fikk marsjordre

Jørgen Håvåg (Masfjord/Gulen) ble sendt i garderoben noen minutter ut i andreomgangen, og Loddefjord 2 utlignet til 2-2 da Can satte ballen i mål etter 67 minutters spill. Yafet Estifanos sendte Loddefjord 2 i føringen åtte minutter senere, men Daniel Asheim utlignet da han satte inn 3-3 åtte minutter før slutt. Ivar Sleire Tenjum sendte Masfjord/Gulen i føringen på nytt da han satte inn 4-3 seks minutter på overtid. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 4-3.

Sebastian Møkster Holmefjord (Loddefjord 2) og Ivar Sleire Tenjum (Masfjord/Gulen) fikk begge gult kort.

Tok steg på tabellen

Etter søndagens kamp er Masfjord/Gulen på niendeplass på tabellen med tre poeng, mens Loddefjord 2 ligger på tiendeplass med ett poeng.

Håvard Hole Styve Mjelde var kampleder.

21. april skal Masfjord/Gulen møte Fyllingsdalen 2, mens Loddefjord 2 møter Ny-Krohnborg.