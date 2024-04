Ranheim fikk en kjempestart på kampen da Eirin Øverkil Vie sendte laget sitt i ledelsen allerede etter sju minutter, og Matilde Bentzen Hammer scoret og doblet ledelsen for Ranheim ett minutt senere. Sandsør økte ledelsen da hun satte inn 3-0 etter 27 minutters spill. Lagene gikk av banen etter første omgang på stillingen 0-3.

Dominerte andre omgang

Hammer satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Ranheim fire minutter etter sidebytte, og Ragna Fløistad økte ledelsen for Ranheim da hun satte inn 5-0 like etterpå. Etter 52 minutter la Sandsør på til 6-0 for samme lag, og Ranheim-angriperen sikret seg hattrick da hun la på til 7-0 fire minutter senere. Et kvarter før slutt var hattricket et faktum for Hammer, og rett etterpå økte avstanden mellom lagene da Melina Sletten satte inn 9-0. Ranheim økte ledelsen da Maia Fjærli satte ballen i nettet sju minutter før slutt. Dermed var stillingen 10-0, og ett minutt senere økte avstanden mellom lagene da Sandsør satte inn 11-0 for gjestene. Sletten scoret sitt andre mål da hun gjorde 12-0 tre minutter før slutt. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 0-12.

Tok over tredjeplassen

Etter onsdagens kamp er Malvik/Hommelvik på sjetteplass på tabellen med null poeng, mens Ranheim ligger på tredjeplass med tre poeng.

Mohammed Naim Alsayed var dommer.

I neste runde skal Malvik/Hommelvik måle krefter med Namsos 28. april. Ranheim møter Steinkjer 1. mai.