Flaktveit 2 fikk en drømmeåpning på kampen da Sebastian Aalund Bogetveit sendte laget sitt i ledelsen etter kun seks minutter, og fem minutter senere doblet Flaktveit 2 ved Hosni Hassan Hosni Abuali. Etter 28 minutters spill la Langeland på til 3-0 for Flaktveit 2. Lagene gikk i garderoben på stillingen 3-0 til pause.

Målshow i andre omgang

Flaktveit 2-angriperen scoret igjen da han gjorde 4-0 noen minutter etter pause, og Osei-Edusei Paa Kwarteng la på til 5-0 for Flaktveit 2 etter et kvarter av andre omgang. Andreas Grindheim økte til 6-0 for samme lag like etterpå. Jonatan Skjoldal gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-6 et kvarter før full tid. Ni minutter senere økte avstanden mellom lagene da Kwarteng satte inn 7-1 for hjemmelaget, og Langeland sikret seg hattrick da han ordnet 8-1 fire minutter før slutt. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 8-1.

Leder serien

Etter tirsdagens kamp ligger Flaktveit 2 på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Arna-Bjørnar 2 er på sjetteplass med null poeng.

Sebastian Samul var dagens dommer.

I neste runde skal Arna-Bjørnar 2 måle krefter med Osterøy/Fotlandsvåg/Hausvik 30. april. Flaktveit 2 møter Osterøy/Fotlandsvåg/Hausvik 7. mai.