Bremnes tok ledelsen ved Mæland etter 27 minutters spill, og Julia Nesse fikk nettsus og doblet ledelsen for Bremnes to minutter senere. Etter 45 minutter reduserte Johanne Støfring til 1-2 for Førde. Ingen av lagene rakk å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 2-1.

Bremnes økte ledelsen

Julie Innvær scoret 3-1-målet etter 58 minutters spill, og Mæland satte ballen i nettet og økte ledelsen tre minutter før slutt. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 4-1.

Bremnes' Anna Engseth Lie pådro seg gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

Før møtet med Bremnes hadde Førde tatt poeng i alle kamper denne sesongen.

Etter søndagens kamp er Bremnes nummer åtte på tabellen med seks poeng, mens Førde er på fjerdeplass med ni poeng.

Bjørn-Ketil Johnsen var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Førde måle krefter med Lyngbø, mens Bremnes møter Sotra.