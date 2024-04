Jakob Rønningen sørget for at Aalesund fikk en drømmestart på oppgjøret da han satte ballen i mål etter bare seks minutter. Ravn Loe var uheldig og satte ballen i eget mål for HamKam etter 21 minutters spill. Ti minutter senere la Noah Sunde Dybvik på til 3-0 for Aalesund. Martin Dobloug Rasen reduserte for HamKam etter 36 minutter. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 3-1.

Målshow i andre omgang

Nataniel Giske Hjelle satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Aalesund etter 69 minutters spill, og Aalesund økte ledelsen da Kristoffer Hatlelid Hoddevik satte ballen i nettet rett etterpå. Dermed var stillingen 5-1. Etter 79 minutter scoret Dybvik igjen da han gjorde 6-1. Det ble ikke scoret flere mål i oppgjøret. Kampen ebbet ut på stillingen 6-1.

Aalesund topper serien

Etter lørdagens kamp er Aalesund på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens HamKam ligger på niendeplass med null poeng.

Abbas Tamimi var dagens dommer.

I neste runde skal Aalesund møte Kristiansund, mens HamKam møter Brann.