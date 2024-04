Steven Minh-Triet Dieu sendte Lillestrøm i ledelsen da han satte inn 1-0 etter kun ti minutter, men Tromsø utlignet til 1-1 da Isak Dahle Rushfeldt satte ballen i mål seks minutter senere. Mohammad Alterki sørget for at Lillestrøm tok ledelsen på nytt med sin scoring etter 22 minutters spill, og Steven Minh-Triet Dieu scoret sitt andre mål da han gjorde 3-1 rett etterpå. Tobias Rogert Kristiansen økte ledelsen for Lillestrøm da han satte inn 4-1 fem minutter før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 1-4.

Hjemmelaget reduserte etter pause

Noen minutter etter sidebytte reduserte Tromsø da Runar Bakkland satte inn 2-4-målet, og seks minutter etter hvilen scoret Isak Dahle Rushfeldt igjen da han gjorde 3-4. Alterki scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 5-3 etter 63 minutter. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 3-5.

Klatret til fjerdeplass

Etter lørdagens kamp er Tromsø på femteplass på tabellen med null poeng, mens Lillestrøm er nummer fire med tre poeng.

Magnus Aaslund var dommer.

27. april er det ny kamp for Tromsø. Da møter de KFUM. Lillestrøm skal måle krefter med KFUM 11. mai.