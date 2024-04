Uppstad sendte Randaberg i føringen da han satte inn 1-0 etter 29 minutter. Ved pause sto det 0-1.

Ble utvist

Randaberg-angriperen scoret igjen da han gjorde 2-0 noen minutter ut i andreomgangen. Randaberg måtte fullføre kampen med ti spillere etter at Mikal Helmikstøl Nedrebø fikk rødt kort et kvarter før full tid, men åtte minutter senere vartet Uppstad opp med hattrick. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 0-3.

Hjelmelands William Lindanger Håland, Sondre Magnus Mathiesen og Aleksander Alveberg pådro seg gult kort. For Randaberg fikk Henrik Bjørkheim (strøket) gult kort.

Tok over andreplassen

Randaberg har vunnet alle sine kamper hittil i år.

Etter tirsdagens kamp ligger Hjelmeland på tiendeplass på tabellen med null poeng, mens Randaberg er på andreplass med seks poeng.

Jackson Bizinde dømte oppgjøret.

23. april er det ny kamp for Hjelmeland. Da møter de Viking 3. Randaberg skal måle krefter med Sola 2 25. april.