Allerede etter fem minutter tok Urædd 2 ledelsen ved Amiin Bashir Ali, men Leif Morgan Mikkelsen Berg sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 etter 25 minutters spill. Etter halvspilt kamp var stillingen 1-1.

Urædd 2 sikret seieren

Daniel Ismail Bortne sørget for at Urædd 2 tok ledelsen igjen med sin scoring to minutter før slutt. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 2-1.

Urædd 2s Lars Dalene og Lucas Gaspar Da Silva fikk se det gule kortet. For Langesund fikk Mats Nilssen Stenseng og Daniel Høyer Oland gult kort.

Tok steg på tabellen

Etter torsdagens kamp er Urædd 2 på sjetteplass på tabellen med seks poeng, mens Langesund ligger på tolvteplass med ett poeng.

Zeynel Alp Aras dømte oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Langesund måle krefter med Brevik, mens Urædd 2 møter Kroken.