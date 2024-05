Verdal tok ledelsen ved Hanna Kløvjan Storhaug etter tolv minutter. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 0-1.

Egge tok alle poengene

Julie Davidsen sørget for balanse i Egge-regnskapet da hun satte inn 1-1 sju minutter etter pause, og Egge tok ledelsen da Lise Storli scoret like etterpå. Etter 57 minutters spill utlignet Storhaug for Verdal. Seks minutter senere scoret Storli igjen da hun gjorde 3-2, men Isa Mari Jørstad Hoseth utlignet da hun satte inn 3-3 etter 67 minutter. Davidsen ga Egge ledelsen igjen sju minutter senere. Ingen av lagene maktet å få ballen i mål etter dette. Dermed ble sluttresultatet 4-3.

Verdals Emilie Holmli fikk se det gule kortet.

Egge klatrer til femteplass

Etter torsdagens kamp er Egge på femteplass på tabellen med fire poeng, mens Verdal er nummer to med ni poeng.

Svein Egil Hauge dømte kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Egge spiller neste kamp mot Steinkjer 2 14. mai, mens Verdal prøver seg mot Steinkjer 2 23. mai.