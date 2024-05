Eidanger 2 fikk en kjempestart på kampen da Fosse sendte laget sitt i ledelsen etter bare sju minutters spill, og Eidanger 2 doblet ledelsen da Kristoffer Nygård satte inn 2-0. Eidanger 2 økte ledelsen da Joakim Gullhaug Nilsen satte ballen i nettet ni minutter senere. Dermed var stillingen 3-0, og etter 19 minutter økte Eidanger 2 ved Fosse. Marius Lundeberg Enger satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for Eidanger 2 to minutter før hvilen, og Nygård satte ballen i nettet og økte ledelsen rett etterpå. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 6-0.

Målbonanza etter hvilen

Tre minutter etter pause la Jesper Fornebo på til 7-0 for Eidanger 2, og Nilsen økte ledelsen da han satte inn 8-0 fire minutter senere. Fosse laget hattrick da han ordnet 9-0 etter 71 minutters spill, og fire minutter senere økte avstanden mellom lagene da Jarle Eikehaug satte inn 10-0 for Eidanger 2. Amund Haaland Aano satte ballen i nettet og økte ledelsen til 11-0 for Eidanger 2. åtte minutter før slutt ble avstanden mellom lagene redusert da Alexander Sanchez Rognlien reduserte til 1-11. Fredrik Amundsen økte ledelsen for Eidanger 2 da han satte inn 12-1 like etterpå. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 12-1.

Eidanger 2s Marius Lundeberg Enger pådro seg gult kort. For Tollnes 2 fikk Henning Pedersen Skjelbred og Adel Hasan gult kort.

Topper tabellen

Etter onsdagens kamp er Eidanger 2 på førsteplass på tabellen med tolv poeng, mens Tollnes 2 ligger på tolvteplass med tre poeng.

Irfan Göktas dømte oppgjøret.

Begge lag spiller sin neste kamp 21. mai. Eidanger 2 skal spille mot Drangedal, mens Tollnes 2 møter Gjerpen.