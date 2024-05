Ida Klokkersund sendte Aksla/Guard i ledelsen allerede etter åtte minutter, men Blindheim utlignet til 1-1 da Emma Aarset Svendsen satte ballen i mål fem minutter senere. Eira Kristiansen ga Blindheim ledelsen etter 34 minutters spill. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 1-2.

Havnet i trøbbel - snudde oppgjøret

Tre minutter etter pause scoret Ida Klokkersund for Aksla/Guard, og Elvira Dalen Skålbones sørget for at hjemmelaget tok ledelsen på nytt med sin scoring etter 63 minutter. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Dermed endte kampen 3-2.

Topper tabellen

Før kampen mot Aksla/Guard hadde Blindheim tatt poeng i alle seriekampene denne sesongen.

Etter oppgjøret har både Aksla/Guard og Blindheim seks poeng.

Niklas Bertil Hurlen Spets var dagens dommer.

Aksla/Guard prøver seg mot Herd 26. mai, mens Blindheim spiller neste kamp mot Herd 3. juni.