Åfjord tok en tidlig ledelse i kampen ved Herman Hagen Nilsen, men Emil Kasseth utlignet for Rissa 2/Stadsbygd 2/Vanvik 2 etter 19 minutter. Rissa 2/Stadsbygd 2/Vanvik 2 tok ledelsen ved Petter Fallrø etter 34 minutters spill. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-1.

Scoret på straffespark

Jesper Strøm utlignet til 2-2 da han satte ballen i mål noen minutter etter sidebytte, og Åfjords samme spiller scoret på straffe fire minutter etter hvilen. Etter 58 minutter fikk Åfjord straffespark, og Strøm scoret fra straffemerket. Fem minutter senere reduserte Rissa 2/Stadsbygd 2/Vanvik 2 da Miran Najdat Dawoud satte inn 3-4-målet, og Mohammed Ahmed Dayi utlignet da han satte inn 4-4. Hjemmelaget tok ledelsen igjen da 17-åringen scoret et kvarter før slutt, og ti minutter senere scoret Oliver Sand for vertene. Johannes Moen Wesche økte ledelsen for Rissa 2/Stadsbygd 2/Vanvik 2 da han satte inn 7-4 etter 80 minutters spill. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 7-4.

Rissa 2/Stadsbygd 2/Vanvik 2s Dayi pådro seg gult kort. For Åfjord fikk Edvard Syltern Gilde og al Hussain Ali Alkhudr gult kort.

Troner på topp

Etter tirsdagens kamp ligger Rissa 2/Stadsbygd 2/Vanvik 2 på førsteplass på tabellen med 13 poeng, mens Åfjord er på andreplass med ni poeng.

Tobias Menes Martinsen var dagens dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Åfjord måle krefter med Fosen, mens Rissa 2/Stadsbygd 2/Vanvik 2 møter Stjørna/HIL/Fevåg.