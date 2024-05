Alfred Myreng ga Blåmann ledelsen tidlig i oppgjøret, og etter 14 minutter doblet Vegard Andreas Orvold ledelsen. Tre minutter senere scoret Myreng sitt andre mål da han gjorde 3-0, og tre minutter før pause la Kristoffer Tobiassen på til 4-0. Lagene gikk i garderoben på stillingen 4-0 etter første omgang.

Var suverene i andre omgang

Lars Klovning satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 58 minutters spill, og Marius Kaspersen la på til 6-0 da det var spilt en halv time i andreomgangen. Ti minutter senere scoret Blåmann-spilleren igjen da han gjorde 7-0, og Lars Schrader satte ballen i nettet og økte ledelsen til 8-0 for Blåmann to minutter før slutt. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 8-0.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter lørdagens kamp er Blåmann nummer fire på tabellen med tre poeng, mens Krokelvdalen 2 er på tiendeplass med null poeng.

Peder Kristian Lyngmo-Fossli dømte kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Krokelvdalen 2 måle krefter med Laksvatn, mens Blåmann møter Ulfstind 2.