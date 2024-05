Torgeir Fredriksen sendte Kvik i ledelsen allerede i åpningsminuttet, men Sindre Sakshaug sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Det ble ikke flere mål denne omgangen. Etter halvspilt kamp var stillingen 1-1.

Sikker fra straffemerket

Kviks David Melkvik scoret fra straffemerket etter 66 minutters spill. Sakshaug (Steinkjer) scoret 2-2 fra krittmerket åtte minutter senere. Dermed endte kampen 2-2.

Kviks Jørg Dahle Haugland, David Melkvik og Viktor Haarberg pådro seg gult kort. For Steinkjer fikk Sindre Sakshaug gult kort.

Klatret på tabellen

Etter lørdagens kamp ligger Kvik på femteplass på tabellen med seks poeng, mens Steinkjer er på tredjeplass med ti poeng.

Lars Emil Hjelting Evjen dømte oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Steinkjer prøver seg mot Flatanger 16. mai, mens Kvik spiller neste kamp mot Strindheim 2 21. mai.