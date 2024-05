Sykkylven fikk en pangåpning på kampen da Leon Lafton Roald sendte laget sitt i føringen allerede i åpningsminuttet, men Theo Nataniel Myrvang Vollset sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 1-1 før det første minuttet var spilt. Eliah Sundgot sendte Hareid i ledelsen sju minutter senere, og etter 19 minutters spill scoret Vollset igjen da han gjorde 3-1. Eskil Bjørlykke Naustenget satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Hareid etter 32 minutter. Ni minutter senere reduserte Mathias Belden til 2-4 for Sykkylven. Tre minutter før pause økte Hareid ved Eskil Grimstad Kirkebø. Lagene gikk i garderoben på stillingen 5-2 til pause.

Sykkylven snudde kampen

Sykkylven reduserte til 3-5 ved Nikolai Flatabø Fet noen minutter etter sidebytte, og etter 56 minutters spill ble avstanden mellom lagene redusert da Erstad reduserte til 4-5. Sykkylven utlignet til 5-5 da Fet satte ballen i mål fem minutter senere, og Belden sørget for at Sykkylven tok ledelsen igjen med sin scoring etter 63 minutter. Fem minutter senere vartet Fet opp med hattrick, og etter 69 minutters spill økte avstanden mellom lagene da L. Roald satte inn 8-5. Erstad la på til 9-5 for samme lag like etterpå, og etter 72 minutter økte avstanden mellom lagene da Aron Elias Blindheim Nydahl satte inn 10-5 for samme lag. Lukas Bjerke Garnes gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 6-10 sju minutter senere. Erstad laget hattrick da han ordnet 11-6 etter 80 minutters spill, og samme spiller scoret igjen da han gjorde 12-6 fem minutter senere. Fem minutter før slutt scoret Sykkylven-spilleren sitt femte mål da han gjorde 13-6. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 6-13.

Francesco Di Liberto pådro seg gult kort.

Samme tabellplassering for bortelaget

Sykkylven har vunnet sine siste tre bortekamper.

Etter søndagens kamp er Hareid nummer elleve på tabellen med null poeng, mens Sykkylven er på fjerdeplass med ni poeng.

Henning Nygård dømte kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Sykkylven måle krefter med Herd 2, mens Hareid møter Bergsøy.