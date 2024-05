Namdalseid fikk en pangåpning på kampen da Jonas Modell Sverkmo sendte laget sitt i føringen allerede etter seks minutter, og Namdalseid doblet ledelsen da Sivert Petersen Bratli satte inn 2-0 etter 17 minutters spill. Sæther økte ledelsen for Namdalseid da han satte inn 3-0 etter 30 minutter. Albert Daling Fjerstad gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-3 seks minutter senere. Noen minutter før pause reduserte Inderøy da Peder Jørstad Ulvin satte inn 2-3-målet, og resultatet sto seg til hvilen. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk til pause på stillingen 3-2.

Målshow etter pause

Sæther scoret sitt andre mål da han gjorde 4-2 noen minutter ut i andreomgangen, og Christopher Bratberg la på til 5-2 for Namdalseid etter 62 minutters spill. Sindre Olsen Gripp satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-2 for Namdalseid. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 6-2.

Arn Frisendal fikk se det gule kortet.

Klatret på tabellen

Etter tirsdagens kamp er Namdalseid nummer to på tabellen med seks poeng, mens Inderøy er på tredjeplass med tre poeng.

Espen Einvik var dommer.

I neste runde skal Namdalseid møte Namsos 3, mens Inderøy møter Gullvikmoen 2.