Margit Jøsok sendte Hasundgot 9er foran da hun satte inn 1-0 etter bare ti minutters spill, og Hasundgot 9er doblet ledelsen da 38-åringen satte inn 2-0 fem minutter senere. Etter 26 minutter økte avstanden mellom lagene da Rebecca Eikrem Sande satte inn 3-0. Det resultatet sto seg til pause. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 3-0.

Målshow etter pause

Caroline Overvåg satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Hasundgot 9er, og noen minutter ut i andre omgang scoret Sande sitt andre mål da hun gjorde 5-0. Overå la på til 6-0 for Hasundgot 9er åtte minutter etter hvilen, og samme spiller scoret sitt andre mål da hun gjorde 7-0 sju minutter senere. Etter 63 minutters spill var hattricket et faktum for Hasundgot-spilleren, og Jenny Kristine Garnes Oterhals satte ballen i nettet og økte ledelsen ti minutter senere. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 9-0.

Hasundgot topper serien

Etter tirsdagens kamp ligger Hasundgot på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Vigra er på sjetteplass med null poeng.

Oddbjørn Aam dømte oppgjøret.

6. mai er det ny kamp for Vigra. Da møter de Hareid. Hasundgot skal måle krefter med Guard/Aksla 7. mai.