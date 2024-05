Victor Sandvik sendte Tertnes 2 i føringen da han satte inn 1-0 etter 15 minutter, men Nicholas Aase sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Eirik Lundbekk sendte Tertnes 2 i ledelsen igjen da han satte inn 2-1 et kvarter før hvilen. Etter halvspilt kamp sto det 1-2.

Bortelaget hentet inn ledelsen

Noen minutter etter pause utlignet Nordhordland 2. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Oppgjøret endte dermed 2-2.

Nordhordland 2s Stian Bøe Fjeldstad pådro seg gult kort. For Tertnes 2 fikk Ruben Aleksander Werner Pettersen og Tobias Nesje Ruano gult kort.

Poengjakten fortsetter

Nordhordland 2 og Tertnes 2 har nå begge åtte poeng.

Helge Andreas Stokholm var kampleder.

12. mai er det ny kamp for Nordhordland 2. Da møter de Arna-Bjørnar 2. Tertnes 2 skal måle krefter med Gneist 2 samme dag.