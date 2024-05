Strindheim 2 tok ledelsen da Patrick Blaasvær Strand scoret etter kun sju minutter, men Liam André Sand sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Magnus Falk-Larssen Waagenes sendte Strindheim 2 i ledelsen igjen da han satte inn 2-1 etter 23 minutters spill, og Essey Ghirmay Keleta satte ballen i mål noen minutter før hvilen. Etter halvspilt kamp sto det 1-3.

Stjørna / HIL / Fevåg klarte ikke nærme seg

Stjørna/HIL/Fevåg reduserte til 2-3 ved Eirik Selven noen minutter ut i andreomgangen, og E. Selven sørget for balanse i Stjørna/HIL/Fevåg-regnskapet da han satte inn 3-3 åtte minutter ut i andre omgang. Etter 58 minutter tok Strindheim 2 ledelsen på nytt ved Iver Ulstad, og ett minutt før slutt scoret Strindheim 2 ved Arian Hotic-Kvernstad. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 3-5.

Strindheim 2 topper serien

Etter torsdagens kamp er Stjørna/HIL/Fevåg nummer fem på tabellen med tre poeng, mens Strindheim 2 er på førsteplass med ni poeng.

Egil Helge Rønning var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Stjørna/HIL/Fevåg spiller neste kamp mot Åfjord 9. mai, mens Strindheim 2 spiller mot Byåsen 2 dagen etter.