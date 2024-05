Eline Manger ga laget sitt ledelsen da hun satte inn 1-0-målet etter 17 minutters spill, og Nordbø doblet ledelsen for da hun satte inn 2-0 ett minutt senere. Etter 33 minutter økte avstanden mellom lagene da Oda Burud Kristiansen satte inn 3-0 for NTNUI 2, og Kaja Høyem økte ledelsen for NTNUI 2 da hun satte inn 4-0 åtte minutter senere. Noen minutter før hvilen la Silje Louise Moen på til 5-0 for NTNUI 2. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk til pause på stillingen 0-5.

NTNUI 2 var suverene i andre omgang

Mia Skrede økte ledelsen da hun satte inn 6-0 noen minutter ut i andre omgang, og etter 58 minutters spill scoret Nordbø igjen da hun gjorde 7-0. Marthe Sofie Lilleengen økte til 8-0 for NTNUI 2 like etterpå, og Emma Lia Pabst satte ballen i nettet og økte ledelsen til 9-0 for NTNUI 2 to minutter før slutt. Nordbø laget hattrick da hun la på til 10-0 ett minutt før slutt. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 0-10.

NTNUI 2s Mia Skrede fikk gult kort.

Topper tabellen

Gauldal har ikke tatt poeng på sine tre første kamper.

Etter tirsdagens kamp ligger Gauldal på tiendeplass på tabellen med null poeng, mens NTNUI 2 er på førsteplass med tolv poeng.

Ketil Krogstad var dommer i oppgjøret.

14. mai er det ny kamp for NTNUI 2. Da møter de Budal. Gauldal skal måle krefter med Tynset 2 19. mai.