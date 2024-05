Erik Neve Frøvik sendte Vard Haugesund i føringen da han satte inn 1-0 et kvarter før hvilen, men Mio Berger Abrahamsen utlignet da han satte inn 1-1 åtte minutter senere. Marcus Saltvedt ga Vard Haugesund ledelsen på nytt fem minutter før pause. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 2-1.

Trott 2 kunne juble til slutt

Mio Berger Abrahamsen sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2 etter 42 minutters spill, og Trott 2 tok ledelsen da Steinsland scoret fem minutter senere. Et kvarter før full tid scoret samme spiller sitt andre mål da han gjorde 4-2, og to minutter før slutt vartet Trott 2-angriperen opp med hattrick. Øyvind Helvik Alfredsen økte til 6-2 for Trott 2 minuttet før full tid, og rett etterpå scoret Trott 2-angriperen igjen da han gjorde 7-2. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 2-7.

Mathias Aabel Nylund og Erling Abrahamsen pådro seg gult kort.

Trott 2 topper tabellen

Trott 2 har vunnet sine tre siste bortekamper.

Etter tirsdagens kamp er Vard Haugesund på sjetteplass på tabellen med tre poeng, mens Trott 2 ligger på førsteplass med ti poeng.

Kjartan Nygaard dømte kampen.

Begge lag spiller sin neste kamp 27. mai. Vard Haugesund skal spille mot Åkra, mens Trott 2 møter Nord.