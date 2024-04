Noen minutter før hvilen tok Sola 2 ledelsen ved Kristoffer Lyse. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk til pause på stillingen 0-1.

Havnet i trøbbel - snudde oppgjøret

Uppstad sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 etter 60 minutters spill, og ti minutter senere scoret Randaberg-angriperen sitt andre mål da han gjorde 2-1. Etter 80 minutter vartet samme spiller opp med hattrick. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 3-1.

Kasper Nesvik Aarsland fikk gult kort.

Randaberg leder serien

Etter torsdagens kamp er Randaberg på førsteplass på tabellen med tolv poeng, mens Sola 2 ligger på tiendeplass med null poeng.

Heine Andersen Fawcett dømte kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Sola 2 måle krefter med Viking 3, mens Randaberg møter Stavanger/Tjensvoll.