En av lagets spillere sendte Fosen 2 foran da hun satte inn 1-0 etter bare ni minutter, og Ellinor Garli Hegvik doblet ledelsen for Fosen 2 da hun satte inn 2-0 like etterpå. Emilia Verkland økte til 3-0 for Fosen 2 noen minutter før sidebytte, og Ellinor Garli Hegvik scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 4-0 etter 35 minutters spill. Lagene gikk av banen på stillingen 4-0 etter første omgang.

Dominerte etter pause

Ett minutt etter hvilen økte Fosen 2 ved en spiller, og to minutter senere var hattricket et faktum for samme spiller. En av lagets spillere gjorde hattrick etter 52 minutter. Dermed endte kampen 7-0.

Klatret til femteplass

Fosen 2 tok sin første seier denne sesongen.

Etter torsdagens kamp er Fosen 2 på femteplass på tabellen med tre poeng, mens Utleira er nummer tolv med null poeng.

Fosen 2 prøver seg mot Sverresborg 28. april, mens Utleira spiller neste kamp mot Nationalkameratene 2 to dager senere.