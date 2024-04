Verken Sverre eller Klompen fikk uttelling foran boksen i første omgang. Da lagene gikk til pause, var stillingen 0-0.

Poengdeling

Emil Wågan Didriksen sendte Klompen i ledelsen da han satte inn 1-0 etter 48 minutters spill, men en av lagets spillere sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Dermed endte oppgjøret 1-1.

Leder serien

Etter mandagens kamp er Sverre på åttendeplass på tabellen med to poeng, mens Klompen ligger på førsteplass med sju poeng.

Iver Grande Gudding dømte kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Klompen måle krefter med Hommelvik, mens Sverre møter Namsos.