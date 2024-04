Liam Henry Rademacher ga Vestsiden-Askøy 2 en tidlig ledelse i kampen med sin scoring allerede etter fire minutter, og åtte minutter senere scoret samme spiller igjen da han gjorde 2-0. Sander Mæland Bjørsvik la på til 3-0 for Vestsiden-Askøy 2 etter et kvarter, og samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Vestsiden-Askøy 2 fire minutter senere. Ved pause var stillingen 4-0.

Målbonanaza etter pausen

Vestsiden-Askøy 2 økte ledelsen da Leander Høvig-Solli satte ballen i nettet noen minutter ut i andre omgang. Dermed var stillingen 5-0. Sju minutter ut i andreomgangen reduserte Askøy 3 ved Henrik Troye. Kristoffer Eek-Larsen økte til 6-1 for Vestsiden-Askøy 2 fire minutter senere, og etter 48 minutter økte avstanden mellom lagene da Noah Jakobsen satte inn 7-1. Troye scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 2-7 rett etterpå, og etter 52 minutters spill vartet Askøy 3-spilleren opp med hattrick. Markus Sørheim Huiberts gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 4-7 ett minutt før full tid. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 7-4.

Tok steg på tabellen

Etter lørdagens kamp ligger Vestsiden-Askøy 2 på femteplass på tabellen med seks poeng, mens Askøy 3 er på sjetteplass med fire poeng.

Kian Vincent Solheim Meidell Mundheim var dommer i kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Askøy 3 spiller neste kamp mot Nordnes 2 9. mai, mens Vestsiden-Askøy 2 bryner seg på Jondal tre dager senere.