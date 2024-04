Ane Sørlie Sørholt ga Vinne ledelsen etter bare ni minutters spill, og Lina Kluken Myran Balhald fikk nettsus og doblet ledelsen for Vinne like etterpå. Etter 29 minutter økte avstanden mellom lagene da Mjømen satte inn 3-0. Rørvik/Kolvereid reduserte til 1-3 ved Ingeborg Amalie Engesvik fire minutter senere. Lagene gikk av banen på stillingen 1-3 etter første omgang.

Målbonanza etter pausen

Mjømen scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 4-1 etter 53 minutters spill, og fire minutter senere fullførte samme spiller sitt hattrick. Balhald la på til 6-1 for Vinne etter 62 minutter, og Vinne-angriperen laget hattrick da hun ordnet 7-1 rett etterpå. Mjømen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 8-1 for gjestene et kvarter før full tid, og fire minutter senere la Sørholt på til 9-1 for Vinne. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 1-9.

Kjempet seg opp til andreplass

Etter kampen står både Rørvik/Kolvereid og Vinne med tre poeng.

Espen Einvik dømte oppgjøret.

30. april er det ny kamp for Vinne. Da møter de Sørlia. Rørvik/Kolvereid skal måle krefter med Neset/Aasguten 1. mai.