Vindbjart tok en tidlig ledelse i kampen etter scoring av Eli Sofie Sandnes, og Vindbjart doblet ledelsen da Kristine Roland satte inn 2-0. Constanse Nordhagen økte til 3-0 for Vindbjart etter 19 minutters spill, og fem minutter senere la Finnestad på til 4-0 for Vindbjart. Vindbjart-spilleren scoret sitt andre mål da hun gjorde 5-0 etter 34 minutter, og rett etterpå fullførte samme spiller sitt hattrick. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 6-0.

Dominerte andre omgang

Finnestad økte ledelsen for vertene da hun satte inn 7-0 noen minutter ut i andreomgangen, og sju minutter etter sidebytte økte hjemmelaget ved Vilde Nyseth Leonardsen. Eli Sofie Sandnes økte ledelsen da hun satte inn 9-0 etter 63 minutters spill, og fire minutter senere økte avstanden mellom lagene da Rahel Nyriarukundo satte inn 10-0 for vertene. Da det var spilt en halv time i andre omgang, var hattricket et faktum for Eli Sofie Sandnes, og Anna Synøve Neset satte ballen i nettet og økte ledelsen like etterpå. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 12-0.

Maren Bjørk fikk gult kort.

Vindbjart serieleder

Etter fredagens kamp er Vindbjart på førsteplass på tabellen med ni poeng, mens Fløy ligger på sjuendeplass med tre poeng.

Enrique Ibaceta Gonzalez var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Vindbjart bryner seg på Express/Lia/Rygene 22. april, mens Fløy spiller neste kamp mot Gimletroll 2 3. mai.