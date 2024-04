Stø-Røen sendte Fron i ledelsen etter kun åtte minutters spill, og samme spiller scoret igjen da han gjorde 2-0 ti minutter senere. Etter 23 minutter fullførte Fron-spilleren sitt hattrick, og Mikkel Kristian Korpela la på til 4-0 for Fron like etterpå. Lucas Bakken Skaufel gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-4 etter 34 minutters spill. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 4-1.

Målbonanza etter pausen

Peder Kolloen økte ledelsen da han satte inn 5-1 noen minutter etter hvilen, og ti minutter ut i andreomgangen økte Fron ved Stø-Røen. To minutter senere la Stø-Røen på til 7-1 for Fron. Etter 60 minutter reduserte Lesja/Lesjaskog/Dombås ved Skaufel. Rett etterpå økte avstanden mellom lagene da Korpela satte inn 8-2 for Fron, og Fron-spilleren gjorde hattrick et kvarter før slutt. Tre minutter senere ble avstanden mellom lagene redusert da Aron Kjelshus reduserte til 3-9. Sju minutter før slutt økte avstanden mellom lagene da Kolloen satte inn 10-3. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 10-3.

Mye å se fram til neste runde

John Sigurd Holtesmo dømte oppgjøret på Kåja nordre kunstgress. 69 tilskuere fikk med seg kampen.

Fron bryner seg på Otta/Heidal 30. april, mens Lesja/Lesjaskog/Dombås spiller neste kamp mot Toten 2 4. mai.