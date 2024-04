Yoel Dawit (Mandalskameratene 3 G16) satte inn et straffespark etter 13 minutters spill, og Kaspian Amouche fikk nettsus og doblet ledelsen for Mandalskameratene 3 et kvarter før hvilen. Rett etterpå økte avstanden mellom lagene da Franchesco Weldab Reka satte inn 3-0. Stillingen sto seg til hvilen. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 0-3.

Var suverene i andre omgang

Mandalskameratene 3 rykket ytterligere ifra da Mathias Daniel Bereket økte ledelsen noen minutter ut i andreomgangen, og Reka satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for Mandalskameratene 3. etter 51 minutter økte Mandalskameratene 3 ved Daniel Achi Cy Rakha, og Batende la på til 7-0 for samme lag ni minutter senere. Etter 67 minutters spill scoret Mandalskameratene 3-spilleren sitt andre mål da han gjorde 8-0, og samme spiller fikk sitt hattrick minuttet før full tid. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 0-9.

Mandalskameratene 3 serieleder

Etter onsdagens kamp er Grane 3 nummer tre på tabellen med fire poeng, mens Mandalskameratene 3 er på topp i serien med seks poeng.

Didrik Rosåsen Andersen var kampleder.

24. april skal Grane 3 møte Imås 2/Jerv 4, mens Mandalskameratene 3 møter Vindbjart 2.