Rollon/Guard fikk en kjempestart på kampen da Thomas Slettedal-Longva sendte laget sitt i føringen allerede etter seks minutters spill, men en spiller sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 1-1 rett etterpå. Etter halvspilt kamp sto det 1-1.

Poengdeling

André Klakegg Skog sendte Rollon/Guard i ledelsen på nytt etter 47 minutter, men Matheo Leander Gangstø utlignet til 2-2 da han satte ballen i mål fem minutter senere. Norborg/Ravn/Brattvåg tok føringen da Tobias Hatlehol satte inn 3-2 etter 65 minutters spill, men Rollon/Guards nummer 101 sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 3-3 fem minutter senere. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 3-3.

Slettedal-Longva fikk se det gule kortet.

Slik spilles neste runde

Arve Toven var dommer.

23. april er det ny kamp for Rollon/Guard. Da møter de Valder/Godøy. Norborg/Ravn/Brattvåg skal måle krefter med Spjelkavik 24. april.