Austevoll tok ledelsen da Tristan Taranger scoret et kvarter før pause, men Mathias Strømmen Epland utlignet til 1-1 da han satte ballen i mål fire minutter senere. Etter en halvtimes spill var Vestsiden-Askøy uheldig og satte ballen i eget mål. Fem minutter senere scoret Kirils Fjodorovs for Austevoll. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 3-1.

Økte ledelsen

Jesper Lauvik Klinge økte ledelsen for Austevoll da han satte inn 4-1 noen minutter ut i andreomgangen, og etter 53 minutter økte avstanden mellom lagene da Eskil Kalve satte inn 5-1 for Austevoll. Austevoll-spilleren scoret sitt andre mål da han gjorde 6-1 etter 67 minutters spill. Lukas Emil Marken gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 2-6 to minutter før slutt. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 6-2.

Nye poeng skal deles ut

Cato Andre Lekven var kampleder.

I neste runde skal Austevoll møte Bønes, mens Vestsiden-Askøy møter Olsvik/Kjøkkelvik/Loddefjord.