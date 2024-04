Vindbjart 2 tok ledelsen da Jonathan Øen scoret etter 15 minutter, og Vindbjart 2 doblet ledelsen da David Storbrua Tambini satte inn 2-0 ti minutter senere. Da lagene gikk i garderoben etter 45 minutter, var stillingen 0-2.

Ekspederte straffe i mål

Ett minutt etter pause fikk Våg 2 straffe. Emil May Dragvik scoret fra krittmerket, og Marius Gitlestad Holteberg sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 2-2.

Våg 2s Erik Elahi Raja, Armaan Amir Alam og Holteberg pådro seg gult kort. For Vindbjart 2 fikk Øen, Adrian Skjervedal Johannessen og Preben Kåsene gult kort.

Klatret til åttendeplass

Etter onsdagens kamp er Våg 2 på åttendeplass på tabellen med ett poeng, mens Vindbjart 2 er nummer fem med to poeng.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Våg 2 spiller neste kamp mot Randesund 2 2. mai, mens Vindbjart 2 spiller neste kamp mot Mandalskameratene 2.