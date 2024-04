Heimdal tok ledelsen ved Theodor Rystad Isdahl et kvarter før pause. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 1-0.

Publikum fikk mye å juble for

Even Aspen Nordli doblet ledelsen da han satte inn 2-0 seks minutter etter sidebytte. Einar Johannes Vatnan gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-2 da det var spilt en halv time i andreomgangen, og Tiller 2 utlignet til 2-2 da Leon Pelu satte ballen i mål like etterpå. Seks minutter før slutt scoret samme spiller sitt andre mål da han gjorde 3-2, men William Kene Ekpete sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 3-3. Isdahl scoret sitt andre mål da han gjorde 4-3 tre minutter på overtid. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 4-3.

Emil Almhjell Bugge-Olsen (Tiller 2 G16) og Lukas Ulriksen (Heimdal G16) fikk begge gult kort.

Klatret på tabellen

Etter oppgjøret står både Heimdal og Tiller 2 med tre poeng.

Elias Asrih var dommer.

30. april skal Heimdal møte Nidelv 2/Utleira 2, mens Tiller 2 møter Kattem.