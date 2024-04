Grane Arendal fikk et forsprang da Ghassan Bassam Alawad satte inn 1-0 et kvarter før hvilen. Randesund var uheldig og gjorde selvmål seks minutter senere. Fem minutter før pause ble avstanden mellom lagene mindre da Olai Benestad reduserte til 1-2, og Marinius Herdal Andreassen utlignet da han satte inn 2-2. Det ble ikke flere mål denne omgangen. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-2.

Målshow i andre omgang

Kristian Lindvik sendte Grane Arendal foran igjen da han satte inn 3-2 etter et kvarter av andre omgang, og åtte minutter senere scoret Grane Arendal ved Mohsen Shahriari. Etter 68 minutter økte Grane Arendal ved Alawad, og Shokrullah Rafi økte til 6-2 for Grane Arendal seks minutter senere. Fem minutter før slutt reduserte Randesund da Lucas Eidshaug Brackenridge satte inn 3-6-målet. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 3-6.

Erion Pllana og Rafi fikk gult kort.

Klatret til fjerdeplass

Etter søndagens kamp ligger Randesund på sjetteplass på tabellen med fire poeng, mens Grane Arendal er på fjerdeplass med seks poeng.

Jonathan Frostmann Walle var dommer.

17. april er det ny kamp for Randesund. Da møter de Donn. Grane Arendal skal måle krefter med Vindbjart 18. april.